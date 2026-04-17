Al Gic in scena innovazione tecnologica transizione ecologica e novità comparto calcestruzzo

Al Gic si svolge una fiera dedicata a innovazioni nel settore del calcestruzzo, con focus su tecnologie che combinano automazione e sostenibilità ambientale. L’evento presenta novità legate alla transizione ecologica e alla digitalizzazione delle imprese, attirando operatori e aziende del comparto. Durante la manifestazione vengono illustrate soluzioni tecniche avanzate e strumenti innovativi adottati per migliorare processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale.

Roma, 17 apr. (AdnkronosLabitalia) - Tecnologie intelligenti che integrano automazione e intelligenza artificiale nei processi produttivi; macchinari progettati per aumentare la sicurezza degli operatori e ridurre al minimo i fermi impianto; soluzioni logistiche avanzate per il trasporto eccezionale e la movimentazione del prefabbricato; sistemi costruttivi evoluti che migliorano le prestazioni strutturali e la risposta sismica; modelli organizzativi integrati capaci di semplificare la gestione dei cantieri e superare le criticità legate ai subappalti. Le Giornate Italiane del Calcestruzzo - Italian Concrete Days, principale mostra-convegno...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Al Gic in scena innovazione tecnologica, transizione ecologica e novità comparto calcestruzzo Notizie correlate Leggi anche: Gic 2026, filiera del calcestruzzo guarda al futuro tra dati postivi e nuove sfide da cogliere Gic 2026: 228 espositori e 17,1 miliardi per il calcestruzzoLa sesta edizione del Gic si terrà a Piacenza dal 16 al 18 aprile 2026, consolidando il ruolo di vetrina europea per la filiera del calcestruzzo.