Cala il sipario su ' Tipicità in Blu' | Ancona laboratorio per economia del mare sostenibilità e culture adriatiche
Si è conclusa la tredicesima edizione di Tipicità in Blu, festival che ha trasformato Ancona in un laboratorio dedicato all’economia del mare, alla sostenibilità e alle culture adriatiche. La manifestazione ha coinvolto esposizioni, incontri e attività legate a questi temi, attirando visitatori e professionisti da tutta la regione. Durante l’evento sono stati presentati progetti e iniziative legate alla promozione delle tradizioni locali e alla tutela delle risorse marine.
ANCONA - Si chiude la tredicesima edizione di Tipicità in Blu Festival, la manifestazione che ha trasformato Ancona in laboratorio diffuso dedicato all’economia del mare, alla sostenibilità e alle culture adriatiche. Nel corso di un’intensa settimana, oltre trenta eventi hanno coinvolto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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