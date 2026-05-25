Cala il sipario su ' Tipicità in Blu' | Ancona laboratorio per economia del mare sostenibilità e culture adriatiche

Notizia in breve

Si è conclusa la tredicesima edizione di Tipicità in Blu, festival che ha trasformato Ancona in un laboratorio dedicato all’economia del mare, alla sostenibilità e alle culture adriatiche. La manifestazione ha coinvolto esposizioni, incontri e attività legate a questi temi, attirando visitatori e professionisti da tutta la regione. Durante l’evento sono stati presentati progetti e iniziative legate alla promozione delle tradizioni locali e alla tutela delle risorse marine.