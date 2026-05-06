Un mese dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo | cala il sipario su Aprile Blu Aut

A Reggio Calabria si è concluso il mese dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo, con la chiusura di Aprile Blu Aut. Il progetto, promosso dalla cooperativa Intorno a me 1000 colori, ha coinvolto numerosi cittadini e ha portato la città e la provincia a diventare un luogo di confronto e riflessione sull’autismo. Durante tutto il mese, sono stati organizzati eventi e iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica.

Grande partecipazione e forte coinvolgimento a Reggio Calabria per la chiusura di Aprile Blu Aut, il progetto promosso dalla cooperativa Intorno a me 1000 colori, che per un intero mese ha trasformato la città e la sua provincia in uno spazio di incontro, riflessione e partecipazione attiva sul.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Autismo, Ministero Istruzione illuminato di blu per sensibilizzazioneIn occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, il ministero dell’Istruzione e del merito, ha illuminato di blu il proprio... Giornata di sensibilizzazione sull’autismo OggiDi seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Perché a maggio 2026 ci saranno due lune piene: cos'è la luna blu che avviene ogni 2-3 anni; +++Eventi nelle Marche (aprile 2025 – maggio 2026): festival, sagre e tradizioni locali; Nuovo Regolamento Strisce Blu: approvata la disciplina della sosta a pagamento in città. Successo per Aprile Blu Aut: a Reggio Calabria concluso il progetto sull’autismoSi è concluso Aprile Blu Aut, il progetto promosso dalla Cooperativa Intorno a me 1000 colori che, per un intero mese, ha trasformato Reggio Calabria e la sua provincia in uno spazio di incontro, rifl ... strettoweb.com Successo per "Aprile Blu Aut": a Reggio Calabria concluso il progetto sull’autismo - facebook.com facebook