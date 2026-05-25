Cagliari bimbo di tre anni muore travolto dal trattore | alla guida c’era il padre

Notizia in breve

Un bambino di tre anni è morto dopo essere stato investito da un trattore guidato dal padre. L’incidente si è verificato in un’area rurale della provincia di Cagliari. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di rianimare il bambino, ma ogni tentativo è risultato inutile. La polizia sta verificando le dinamiche dell’incidente e ha avviato un’indagine.