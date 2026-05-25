Cagliari bimbo di tre anni muore travolto dal trattore | alla guida c’era il padre
Un bambino di tre anni è morto dopo essere stato investito da un trattore guidato dal padre. L’incidente si è verificato in un’area rurale della provincia di Cagliari. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di rianimare il bambino, ma ogni tentativo è risultato inutile. La polizia sta verificando le dinamiche dell’incidente e ha avviato un’indagine.
(Adnkronos) – Tragedia nella Città metropolitana di Cagliari dove un bimbo di tre anni è morto travolto da un trattore. Alla guida del mezzo agricolo c’era il padre, che non si è accorto del piccolo e non è riuscito a evitarlo. La tragedia è avvenuta a Nurri, paesino da circa duemila abitanti che si trova. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Cagliari, bimbo di 5 anni muore soffocato: tragedia a Sestu
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