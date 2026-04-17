Bimba di 5 anni investita e uccisa da un trattore a Polistena alla guida c'era il padre | indagini in corso

A Polistena, in provincia di Reggio Calabria, una bambina di cinque anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un trattore condotto dal padre, un uomo di 40 anni. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l'accaduto. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Una bimba di 5 anni è morta a Polistena (Reggio Calabria) dopo essere stata investita da un trattore guidato dal padre 40enne. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, la Polizia indaga sull'accaduto. Proclamato il lutto cittadino per i funerali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bimba di 5 anni muore travolta da un trattore a PolistenaTragedia nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne alla periferia sud di Polistena. Polistena sotto choc: Chiara, bimba di cinque anni, muore travolta da un trattore in un terreno di famigliaUna tragedia ha sconvolto Polistena, comune di all’incirca 10 mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, dove una bambina di cinque anni ha perso... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Reggio Calabria, bimba di 5 anni muore investita da trattore del padre; Bimba di 5 anni senza maestro sulla seggiovia in Alto Adige, i genitori lo denunciano; Tragedia a Polistena, muore bimba di 5 anni travolta dal trattore del padre; A 5 anni si punge con una siringa ai giardini, bimbo finisce in ospedale. Il padre scrive alla sindaca. Bimba di 5 anni investita e uccisa da un trattore a Polistena, alla guida c’era il padre: indagini in corsoUna bimba di 5 anni è morta a Polistena (Reggio Calabria) dopo essere stata investita da un trattore guidato dal padre 40enne ... fanpage.it Tragedia a Polistena: bimba di 5 anni travolta e uccisa da un trattoreIl dramma durante alcuni lavori in un terreno di famiglia. Il sindaco proclama il lutto cittadino per la morte della piccola Chiara ... affaritaliani.it Luxor - Egitto con bimba di 14 mesi. Nilo, Valle dei Re, tempio di Luxor, Karnak, tombe dei faraoni ecc qui le foto del nostro viaggio. Posto meraviglioso, clima perfetto entro maggio. Consigliatissimo viaggio del tempo e nella storia! - facebook.com facebook Ieri le armate di Netanyahu hanno ammazzato una bimba di nove anni che studiava in una tenda di Gaza nord. Può non interessarci nulla dei danni per Israele @repubblica #GazaScortamediatica (disegno di Marcella Brancaforte) x.com