Una donna di circa 50 anni è caduta su una scogliera nel parco naturale di Porto Selvaggio nel Salento e non è riuscita a muoversi. È stata recuperata con un intervento di soccorso in elicottero, reso necessario da un tratto di scogliera particolarmente impervio. L’intervento si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Un intervento di soccorso particolarmente complesso si è reso necessario nel tardo pomeriggio di ieri all’interno del parco naturale di Porto Selvaggio, nel Salento, dove una turista è rimasta ferita dopo una caduta su un tratto di scogliera impervio. Secondo quanto raccolto da La Repubblica di Bari, la donna, una cinquantenne originaria di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, stava percorrendo l’area naturalistica quando avrebbe perso l’equilibrio, riportando traumi a una caviglia e a un ginocchio che le hanno impedito di muoversi autonomamente. Una situazione che ha reso impossibile sia il proseguimento a piedi sia un eventuale recupero via terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cade sulla scogliera e non riesce più a muoversi: una turista cinquantenne è stata recuperata in elicottero

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SAHEL: Villagers fighting Jihadists with old guns

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