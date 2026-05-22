Lago di Como malore sulla motonave | turista 22enne soccorsa con elicottero tra Brienno e Argegno

Un turista di 22 anni si è sentito male durante una corsa in motonave sul Lago di Como. La nave ha effettuato una manovra improvvisa per avvicinarsi al pontile di Brienno. Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza in codice rosso, seguita dal trasferimento in elicottero verso l’ospedale Sant’Anna. La situazione si è verificata tra Brienno e Argegno, senza ulteriori dettagli sulle condizioni della persona coinvolta.

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