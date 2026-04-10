Como turista inglese si rompe una caviglia all' Eremo San Donato | recuperata con una barella

Oggi pomeriggio a Como, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una turista inglese di 58 anni che si era infortunata nella zona di Salita San Donato. La donna si è rotta una caviglia ed è stata recuperata con una barella. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Como, 10 aprile 2026 – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio per il s occorso a donna inglese di 58 anni che si era infortunata nella zona di Salita San Donat o, a Como. Le squadre del comando di Como, assieme agli specialisti Saf – le unità speleo alpino fluviali - sono intervenuti zona nei pressi dell'eremo, raggiungendo una zona impervia, trovando l'escursionista bloccata con una probabile fr attura alla caviglia, che le rendeva impossibile proseguire. E' stato quindi organizzato il suo recupero utilizzando una barella Kong, con il supporto di personale del Soccorso Alpino. Una volta individuta, è stata raggiunta dai soccorritori del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale Sant'Anna a San Fermo della Battaglia, e qui ricoverata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, turista inglese si rompe una caviglia all'Eremo San Donato: recuperata con una barella Val Grande, si rompe una caviglia durante un'escursione: lungo intervento del soccorso alpinoLungo intervento ieri sera, domenica 8 marzo, della stazione Val Grande del soccorso alpino che ha ricevuto una chiamata alle 16. San Donato, arrestato rapinatore con taglierino: 5 colpi in una settimanaI carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni, di nazionalità egiziana e privo di una dimora stabile, dopo un episodio di violenza avvenuto nella... Como, turista inglese si rompe una caviglia all'Eremo San Donato: recuperata con una barellaUna volta individuta, è stata raggiunta dai soccorritori del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale Sant'Anna a San Fermo della Battaglia, e qui ricoverata. ilgiorno.it Turista inglese scivola sulla salita di San Donato e si frattura la caviglia: per lei un difficile recupero con la barellaLa donna è rimasta bloccata in una zona impervia tra Como e Brunate: intervento congiunto ed il trasporto al Sant'Anna. Qui le immagini dei soccorsi. ciaocomo.it