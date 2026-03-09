Scontro auto-monopattino | 41enne sbalza e finisce sull’asfalto

Domenica 8 marzo a Riva del Garda si è verificato un incidente tra un’auto e un monopattino. Un uomo di 41 anni è stato sbalzato sull’asfalto a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco. Sul posto anche le forze dell’ordine Grave incidente nella giornata di domenica 8 marzo nel territorio comunale di Riva del Garda, dove un’automobile e un monopattino si sono accidentalmente scontrati. Ancora non si conoscono con esattezza tutti i dettagli delle dinamiche dei fatti ma, secondo le prime informazioni, alla guida del monopattino c’era un uomo di 41 anni che, dall’impatto, è sbalzato finendo sull’asfalto. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco di Riva del Garda e i soccorsi sanitari della Croce Rossa. I primi hanno prestato le prime cure al ferito in attesa dell’arrivo dell’ambulanza; dopodiché, all’arrivo del personale sanitario, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Arco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

