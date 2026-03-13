Incidente in periferia cade da solo dal monopattino e finisce ricoverato in prognosi riservata

Giovedì a mezzogiorno, lungo via San Vittore, un giovane è rimasto ferito in un incidente autonomo mentre guidava un monopattino. La caduta ha causato ferite tali da richiedere il ricovero in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le prime cure.

Si registra un incidente stradale autonomo accaduto giovedì intorno a mezzogiorno lungo via San Vittore. Un 35enne nigeriano è caduto da solo dal monopattino ruzzolando violentemente sull'asfalto. In base a quanto riporta il Corriere Romagna, l'uomo è stato portato all'ospedale Bufalini con un codice di massima gravità, era però cosciente dopo l'incidente stradale. Sul posto sono arrivati, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e si è verificato al confine tra le frazioni di San Vittore e Borgo Paglia, il 35enne si trova ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale cesenate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

