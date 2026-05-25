Business della droga a carattere domiciliare | così madre e figlia gestivano la filiera della cocaina

Madre e figlia sono state arrestate dai poliziotti del Commissariato Anzio-Nettuno con l'accusa di gestire un’attività di spaccio di cocaina a livello domestico. Le due donne si occupavano della distribuzione della droga all’interno delle proprie abitazioni, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. L’indagine ha portato al loro fermo, che si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Erano madre e figlia a gestire quello che è stato definito un “business domiciliare” della droga a Nettuno: a scoprirlo gli investigatori del Commissariato Anzio-Nettuno che hanno arrestato le due donne.L’attività della polizia ha portato infatti alla scoperta di una vera e propria family. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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