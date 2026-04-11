Market della cocaina tra le mura di casa | nei guai madre e figlia Trovata anche una pistola pronta all' uso
Durante un raid mattutino ad Albano Laziale, i carabinieri hanno perquisito diverse abitazioni trovando un ingente quantitativo di stupefacenti e un’arma con la matricola cancellata, pronta all’uso. Nel corso delle operazioni sono state arrestate madre e figlia, coinvolte nella gestione di un mercato della cocaina tra le mura di casa. La scoperta ha portato alla luce un’attività di traffico gestita all’interno di un contesto familiare.
Un market della droga gestito in famiglia e un’arma con la matricola cancellata pronta all'uso. È lo scenario emerso durante un maxi controllo scattato all'alba ad Albano Laziale, dove i carabinieri hanno setacciato diverse abitazioni portando alla luce un ingente quantitativo di stupefacenti.Il.🔗 Leggi su Romatoday.it
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In auto con una pistola rubata e la cocaina, nei guai 48enneHa mostrato un evidente nervosismo durante un normale controllo e questo ha insospettito i carabinieri.