Market della cocaina tra le mura di casa | nei guai madre e figlia Trovata anche una pistola pronta all' uso

Durante un raid mattutino ad Albano Laziale, i carabinieri hanno perquisito diverse abitazioni trovando un ingente quantitativo di stupefacenti e un’arma con la matricola cancellata, pronta all’uso. Nel corso delle operazioni sono state arrestate madre e figlia, coinvolte nella gestione di un mercato della cocaina tra le mura di casa. La scoperta ha portato alla luce un’attività di traffico gestita all’interno di un contesto familiare.