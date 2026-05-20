L' albanese l' attaccante e i carichi di cocaina a Palermo | così i boss al 41 bis gestivano il traffico di droga su Signal

Durante un'operazione di polizia sono stati scoperti dettagli sul traffico di droga gestito da un gruppo criminale a Palermo. L'indagine ha rivelato che l'organizzazione acquistava cocaina tramite un fornitore albanese con base a Roma e collaborava con gruppi calabresi. I boss, detenuti nel regime del 41 bis, coordinavano le attività di spaccio senza ostacoli, mantenendo una rete di distribuzione attiva in diverse zone della città. Sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga e sequestrati anche numerosi mezzi utilizzati per il trasporto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui