Un autobus Atac si è bloccato nel centro di Roma a causa di un’auto parcheggiata in divieto di sosta tra via dei Querceti e via San Giovanni in Laterano. I passeggeri e alcuni turisti hanno spostato manualmente l’auto per poter riprendere il percorso. La scena si è svolta senza interventi di forze dell’ordine o autorità, con persone che hanno agito spontaneamente per liberare il veicolo.

Scene surreali nel centro di Roma, dove un autobus Atac è rimasto bloccato a causa di un’auto parcheggiata male all’angolo tra via dei Querceti e via San Giovanni in Laterano. La Citroen, lasciata in sosta sulla segnaletica gialla riservata al passaggio dei mezzi pubblici, impediva al bus 85 di completare la curva verso Arco di Travertino. Dopo minuti di traffico paralizzato tra clacson e proteste, alcuni passeggeri e turisti hanno deciso di intervenire direttamente. L’auto spostata a mano dai presenti. Un gruppo di persone ha sollevato e spostato a mano la vettura di alcuni centimetri, riuscendo così a liberare lo spazio necessario per consentire all’autobus di ripartire. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Bus bloccato da un’auto in sosta vietata: passeggeri e turisti spostano la macchina a mano

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Via di Santa Costanza a Roma, se l'auto dei vigili (in sosta vietata) blocca l'autobus

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Qualcuno dica a questo deficiente (Io sono bloccato) che tra i giornalisti c'era Giovanni Pigni, corrispondente da Mosca della Stampa, e Caterina d'Oglio, corrispondente della Rai. Noti media putinisti. La CNN e la BBC hanno rifiutato l'invito. x.com

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