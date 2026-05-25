Bus bloccato da un’auto in sosta vietata a Roma passeggeri e turisti la spostano a mano | il video

Notizia in breve

Nel centro di Roma, un bus della linea 85 si è bloccato in una curva a causa di un’auto parcheggiata in sosta vietata. Un gruppo di persone ha sollevato e spostato manualmente il veicolo per consentire al bus di riprendere il percorso. Il fatto è stato documentato in un video che mostra i passeggeri e i turisti impegnati nello spostamento dell’auto.