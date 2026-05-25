Bus bloccato da un’auto in sosta vietata a Roma passeggeri e turisti la spostano a mano | il video
Nel centro di Roma, un bus della linea 85 si è bloccato in una curva a causa di un’auto parcheggiata in sosta vietata. Un gruppo di persone ha sollevato e spostato manualmente il veicolo per consentire al bus di riprendere il percorso. Il fatto è stato documentato in un video che mostra i passeggeri e i turisti impegnati nello spostamento dell’auto.
Succede nel centro di Roma: un gruppo di persone solleva e sposta una macchina parcheggiata male per liberare il bus 85 rimasto incastrato in curva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Via di Santa Costanza a Roma, se l'auto dei vigili (in sosta vietata) blocca l'autobus
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Qualcuno dica a questo deficiente (Io sono bloccato) che tra i giornalisti c'era Giovanni Pigni, corrispondente da Mosca della Stampa, e Caterina d'Oglio, corrispondente della Rai. Noti media putinisti. La CNN e la BBC hanno rifiutato l'invito. x.com
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