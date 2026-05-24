Roma bus bloccato dalla sosta selvaggia | ci pensano i turisti a spostare l' auto a mano

Notizia in breve

Un autobus a Roma è rimasto bloccato tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano a causa di auto parcheggiate illegalmente. I turisti presenti hanno deciso di spostare le vetture a mano per permettere il passaggio del mezzo pubblico. La scena si è svolta senza interventi immediati delle forze dell’ordine, con i visitatori che hanno agito spontaneamente per liberare la strada.