Roma bus bloccato dalla sosta selvaggia | ci pensano i turisti a spostare l' auto a mano

Da romatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un autobus a Roma è rimasto bloccato tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano a causa di auto parcheggiate illegalmente. I turisti presenti hanno deciso di spostare le vetture a mano per permettere il passaggio del mezzo pubblico. La scena si è svolta senza interventi immediati delle forze dell’ordine, con i visitatori che hanno agito spontaneamente per liberare la strada.

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Una storia che si ripete. Un autobus a Roma che non riesce a passare, a causa della sosta selvaggia delle auto, tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano. Un punto noto, dove a novembre una suora ha dovuto dirigere il traffico. Una situazione pressoché simile è avvenuta nella serata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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