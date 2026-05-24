Il bus è bloccato dall' auto in sosta selvaggia e i turisti la sollevano a mani nude | il video
Un autobus è rimasto bloccato a causa di un'auto in sosta selvaggia, che impediva il passaggio. I turisti e alcuni cittadini hanno sollevato l'auto a mani nude per liberare la strada. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'intervento. Il veicolo è stato spostato e il traffico è ripreso regolarmente. La scena è stata ripresa e condivisa tramite un video online.
L'autobus non riesce a passare per le auto parcheggiate male: tocca a cittadini e turisti rimboccarsi le maniche e darsi da fare per sbloccare il traffico. Succede a Roma, tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano. Nello stesso punto, riporta RomaToday, a novembre scorso una suora. 🔗 Leggi su Today.it
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