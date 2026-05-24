Il bus è bloccato dall' auto in sosta selvaggia e i turisti la sollevano a mani nude | il video

Notizia in breve

Un autobus è rimasto bloccato a causa di un'auto in sosta selvaggia, che impediva il passaggio. I turisti e alcuni cittadini hanno sollevato l'auto a mani nude per liberare la strada. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'intervento. Il veicolo è stato spostato e il traffico è ripreso regolarmente. La scena è stata ripresa e condivisa tramite un video online.