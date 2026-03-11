bus a idrogeno a bologna presentata la nuova flotta di 127 mezzi zero emissioni e autonomia di 400 km

A Bologna è stata presentata la nuova flotta di 127 bus a idrogeno, realizzata da Tper. Questi mezzi vantano zero emissioni e un’autonomia di circa 400 km. La consegna dei veicoli segna l’ingresso ufficiale di questa tecnologia nel trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di sostituire i mezzi tradizionali e ridurre l’impatto ambientale. La presentazione si è svolta nella giornata di oggi, con la presenza di rappresentanti dell’azienda e delle istituzioni.

Bologna, 11 marzo 2026 – I bus a idrogeno sono pronti a prendersi le strade di Bologna. Tper e Comune hanno presentato la nuova flotta nel deposito di via Battindarno: 127 mezzi (il 12% della flotta bolognese), a due (67) e a tre porte (60), con emissioni zero di CO2 all’insegna della sosteniblità e del “minimo impatto ambientale”. I mezzi entreranno in funziona entro maggio, per arrivare a pieno regime in estate. Si tratta di veicoli ‘fuel cell’ (cella a combustibile), un dispositivo elettrochimico che converte l'energia senza combustione. Un investimento complessivo da 75 milioni di euro sostenuto con i fondi del Pnrr. Come funzionano i bus a idrogeno?. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

