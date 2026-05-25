Il presidente del Coni ha dichiarato che le autorità non devono essere schiave degli ultras. Ha commentato gli scontri tra tifoserie avvenuti prima del derby di Torino, descrivendo le violenze e il tentativo di bloccare la partita da parte dei supporter della Juventus. Buonfiglio ha aggiunto che le istituzioni devono intervenire con fermezza per garantire la sicurezza pubblica e mantenere l’ordine durante gli eventi sportivi.

Le dichiarazioni del presidente del Coni Luciano Buonfiglio si è espresso con parole ruvide a proposito di quanto successo prima del derby di Torino, con scontri tra tifoserie e la richiesta da parte degli ultras della Juventus di non giocare la partita: "Faccio un invito alle istituzioni.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Buonfiglio sugli scontri a Torino: "Non possiamo essere schiavi degli ultras"

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Scontri a Torino pro Pal, le immagini della violenza

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