buon onomastico emma immagini di auguri da condividere sui social

Oggi, 19 aprile, si celebra Santa Emma di Lesum o di Sassonia, una figura religiosa ricordata in questa data. In occasione di questa ricorrenza, molte persone condividono sui social immagini di auguri dedicate a chi porta il nome Emma. La festa si ripete anche il 13 maggio, giorno in cui si celebra un’altra Santa Emma, mantenendo viva questa ricorrenza nel calendario.

Oggi, 19 aprile, si festeggia Santa Emma di Lesum o di Sassonia (ma si festeggia anche il 13 maggio S. Emma, vergine e martire ). La caritatevole possidente, deceduta il 3 dicembre 1038 ), era figlia della contessa Adela von Hamaland. Dopo la sua morte fu venerata come Santa. Sorella di Meinwerk, vescovo di Poderbon, e figlia del conte Immed della diocesi di Utrecht. Alcuni storici, però, mettono in dubbio questa parentela. Emma di Lesum fece erigere la chiesa di Stiepel dedicata alla Madonna. Emma sposò Liutgero, fratello di Bernardo I di Sassonia e figlio di Ermanno Billung, margravio di Sassonia. Alla coppia fu donato il Palazzo reale nel 1001 di Stiepel da Ottone III dove, nel 1008, decise di far erigere una chiesa dedicata alla Madonna, diventato in seguito un frequentato luogo di pellegrinaggio da parte dei fedeli.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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