Buon onomastico Mattia immagini di auguri da condividere sui social

Oggi, 14 maggio, si celebra la festa di San Mattia, uno dei 70 discepoli di Gesù secondo il libro degli Atti degli Apostoli. È ricordato come colui che seguì Gesù fino all’Ascensione e fu scelto come apostolo dopo la dipartita di Giuda Iscariota. In questa occasione, molte persone condividono immagini e auguri sui social per festeggiare l’onomastico.

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Si festeggia oggi, 14 maggio, San Mattia apostolo. Secondo il libro degli Atti degli Apostoli fu uno dei 70 discepoli di Gesù e lo seguì fino al Battesimo ad opera di San Giovanni Battista fino all’Ascensione. Dagli atti si evince che l’Apostolo Pietro propose all’assemblea dei fratelli di scegliere uno tra loro per prendere il posto del traditore Giuda Iscariota nel collegio apostolico. Nella circostanza furono proposti i discepoli Giuseppe, chiamato Barsaba, e Mattia e la preferenza cadde su quest’ultimo al termine di un sorteggio. Fu sorteggiato per prendere il posto di Giuda Iscariota. Le informazioni relative alla morte ed alla vita di Mattia sono vaghe e contraddittorie.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Mattia, immagini di auguri da condividere sui social ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Buon onomastico Emma, immagini di auguri da condividere sui socialOggi, 19 aprile, si festeggia Santa Emma di Lesum o di Sassonia (ma si festeggia anche il 13 maggio S. Leggi anche: Buon onomastico Amedeo oggi 30 marzo: immagini di auguri da condividere sui social