Oggi si celebra il compleanno di don Alvaro Bardelli, che ogni mattina partecipa alle lodi e alla messa nella Cappella della Madonna del Conforto, situata all’interno della Cattedrale di Arezzo. La sua giornata inizia con queste pratiche religiose, che attirano un'ampia partecipazione di fedeli. Nessun altro dettaglio viene fornito in merito ad altri eventi o attività legate alla ricorrenza.

Le sue giornate iniziano con le lodi mattutine e la sempre partecipata celebrazione eucaristica nella Cappella della Madonna del Conforto all’interno della Cattedrale di Arezzo. Giornate piene di grazia e benevolenza. La grazia di chi con devozione ci ricorda in ogni sua omelia che l’uomo più felice senza la fede è un fiore in un bicchiere d’acqua, senza radici e senza durata. La grazia della fede cristiana, il dono incondizionato dell'amore di Dio, che si manifesta attraverso Gesù Cristo per la salvezza e la santificazione dell'uomo. E la benevolenza che tutto trasforma, sostiene e perdona. Mons. Alvaro Bardelli è entrato nei cuori di tantissimi aretini grazie alla sua semplicità, al carisma ed alla fede. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Buon Compleanno a don Alvaro Bardelli

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