Dino Fava commenta il recente cambio di allenatore nel Napoli, sottolineando come la decisione di esonerare l’attuale tecnico abbia sorpreso molti. Ricorda che, sebbene trovasse poco stimolante il modo di giocare della squadra, i risultati ottenuti erano comunque rilevanti. Fava esclude l’ipotesi di un ritorno di Allegri sulla panchina azzurra e analizza la gestione dell’attuale allenatore, il percorso del club sotto la proprietà e le possibili alternative per il futuro.

L’ex attaccante analizza il terremoto sulla panchina azzurra: il bilancio della gestione salentina, l’evoluzione di De Laurentiis e il casting. L’improvviso addio di Antonio Conte alla panchina del Napoli continua a far discutere. A intervenire sul tema è stato l’ex attaccante Dino Fava, che ai microfoni di Napoli Magazine Live in onda su Radio Punto Zero ha analizzato a trecentosessanta gradi il delicato momento di transizione che sta vivendo la società azzurra. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il bilancio della gestione Conte. Il divorzio tra il tecnico salentino e il club partenopeo ha colto molti di sorpresa, Fava compreso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dino Fava: «L’addio di Conte spiazza tutti. Il suo Napoli mi annoiava, ma contavano i risultati. Allegri? Dico no»

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