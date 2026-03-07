Scoperte nel bagagliaio fontana e cornici in marmo | manufatti sequestrati e una denuncia a Scilla

Durante un controllo nel cimitero di Scilla, i carabinieri hanno trovato un uomo in possesso di manufatti in pietra e marmo, tra cui fontane e cornici, che sono stati sequestrati. Tra gli oggetti sono stati rinvenuti anche alcuni manufatti in marmo, e l’uomo è stato denunciato per il possesso di materiali di probabile provenienza storica o ecclesiastica. La scoperta è avvenuta nel corso di un’operazione di routine.

Il controllo è scattato dopo che i militari hanno notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto all’interno del cimitero Nei giorni scorsi i militari della stazione carabinieri di Scilla, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto all’interno del locale cimitero. Alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di allontanarsi frettolosamente, circostanza che ha insospettito i militari dell’Arma, i quali hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. L’uomo è stato trovato in possesso di una borsa contenente diversi strumenti di scasso ed effrazione, accuratamente occultati sotto alcuni fiori artificiali, presumibilmente per eludere eventuali controlli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Scoperti nel bagagliaio fontana e cornici in marmo: manufatti sequestrati e una denuncia a ScillaIl controllo è scattato dopo che i militari hanno notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto all’interno del cimitero Nei giorni scorsi i...

Villaggio Falcone, trovata una bomba nel bagagliaio di un'auto. "Strage evitata"Un controllo su un'auto sospetta in via Padre Ezechiele Ramin, nella zona di Villaggio Falcone, ha portato i caschi bianchi del VI gruppo della...