Un incendio ha distrutto un deposito a Brivio nel primo pomeriggio di oggi. Le fiamme hanno coinvolto un capannone pieno di materiale altamente infiammabile, con fumo visibile da lontano. Le autorità hanno consigliato di tenere le finestre chiuse per evitare l’inalazione di vapori nocivi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno tentando di circoscrivere il rogo.

Brivio (Lecco), 25 maggio 2026 – Un incendio sta distruggendo un capannone a Brivio. Il rogo, di vaste dimensioni, è divampato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, in un deposito stipato di materiale molto infiammabile. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di nove squadre con altrettanti mezzi di soccorso: autobotti per le scorte d'acqua, autopompe, l'autoscala, il carro aria per rifornire bombole e respiratori dei soccorritori. L'intera area, nella zona industriale di Beverate, è stata cinturata ed evacuata. Non si registrano feriti al momento. La nube. Una nuvola di fumo alta decine di metri si vede da chilometri di distanza e ha saturato l'aria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brivio, brucia un deposito pieno di materiale infiammabile: “Tenete le finestre chiuse”

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