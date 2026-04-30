Incendio Monte Faeta | Tenete le finestre chiuse niente attività all' aperto

Da pisatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è scoppiato sulla montagna vicino alla zona abitata, portando le autorità a emettere un avviso ai cittadini. Si consiglia di tenere le finestre chiuse e di evitare di svolgere attività all'aperto nelle prime ore del mattino di domani, venerdì 1 maggio. La situazione viene monitorata dalle squadre di pronto intervento, mentre le condizioni atmosferiche contribuiscono alla diffusione del fuoco.

Tenere le finestre chiuse e non svolgere attività all'aperto nelle prime ore del mattino di domani, venerdì 1 maggio. E' l'invito che le autorità indirizzano alle popolazioni dei comuni di San Giuliano Terme, Vecchiano e Pisa, a titolo cautelativo, poichè, in base alle previsioni meteo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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