PlayStation Store Sony sta testando i prezzi variabili?

Sony sta sperimentando un nuovo sistema di prezzi sul PlayStation Store, secondo quanto rilevato da PS Prices. La piattaforma digitale sta infatti testando un sistema di dynamic pricing, che modifica i costi dei giochi in modo variabile a seconda dell’utente. Al momento, non ci sono annunci ufficiali, ma i cambiamenti sono stati notati da alcuni utenti durante gli acquisti.

Sony sembra pronta a rivoluzionare il modo in cui acquistiamo giochi sul PlayStation Store. Secondo le rilevazioni di PS Prices, la piattaforma digitale sta testando un sistema di dynamic pricing, ossia prezzi variabili che cambiano in base all’utente. In pratica, lo stesso titolo potrebbe avere un costo differente a seconda di fattori come la cronologia di acquisto, la posizione geografica, la domanda o altre metriche non specificate. Al momento, il test ha incluso solo riduzioni di prezzo, senza aumenti. L’indagine ha rilevato che circa 139 giochi sono coinvolti nell’esperimento, tra cui alcuni titoli first-party molto importanti come God of War Ragnarök e The Last of Us Part 2, diffusi in 68 regioni diverse. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation Store, Sony sta testando i prezzi variabili? Sony svela i giochi PS4 e PS5 più scaricati su PlayStation Store nel 2025Sony ha svelato i giochi più scaricati nel corso del 2025 su PlayStation Store, offrendo una fotografia chiara delle preferenze del pubblico su PS5,... Il PlayStation Store, Sony dà il via alle Offerte per l’anno nuovo con migliaia di sconti per PS4 e PS5Sony ha dato ufficialmente il via alle Offerte per l’anno nuovo del PlayStation Store, inaugurando una nuova ondata di sconti che coinvolge migliaia... Altri aggiornamenti su PlayStation Store. Temi più discussi: PlayStation Store, Sconti Folli: nuove offerte sui giochi PS4 e PS5; PlayStation Store con sconti dinamici su 150+ giochi: è il test più vasto di sempre; La partita più importante di Sony PlayStation si gioca in Gran Bretagna; Class action contro PlayStation in Gran Bretagna: 12 milioni di giocatori citano Sony per sovrapprezzo sui giochi. Secondo quanto riferito, Sony sta sperimentando i prezzi dinamici nel PlayStation StoreSecondo un nuovo rapporto, Sony sta testando i prezzi dinamici nel PlayStation Store, il che significa che alcuni utenti potrebbero vedere prezzi più bassi rispetto ad altri, a seconda della regione. notebookcheck.it PlayStation Store con sconti dinamici su 150+ giochi: è il test più vasto di sempreIl PlayStation Store sta nuovamente conducendo degli esperimenti con gli sconti dinamici, che prevedono percentuali differenti in base ai giocatori. Il PlayStation Store sta nuovamente sperimentando g ... msn.com Si moltiplicano le testimonianze che mostrano un sistema dinamico dei prezzi applicato in certi casi da PlayStation Store, per cui gli stessi giochi vengono mostrati con prezzi diversi. - facebook.com facebook UFL e eFootball: i dati clamorosi su Playstation Store, Nuovo Video eFootball Kick Off, Rumour 2/4 x.com