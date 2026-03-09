PlayStation Store Sony sperimenta i prezzi dinamici

Il sito PSprices ha scoperto che Sony sta sperimentando prezzi variabili sulla piattaforma PlayStation, grazie a anomalie riscontrate nelle API del servizio. La notizia arriva da un monitoraggio sui listini digitali, che ha evidenziato cambiamenti nei costi di alcuni giochi e contenuti. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali su come verranno applicate le variazioni di prezzo.

(Adnkronos) – PSprices, sito specializzato nel monitoraggio dei listini digitali, ha recentemente rilevato anomalie nelle API di Sony che suggeriscono l'adozione di strategie di pricing dinamico sulla piattaforma PlayStation. Il colosso di Tokyo starebbe testando prezzi differenti per i medesimi prodotti in base al singolo utente. Si tratta di una pratica già consolidata nel settore dei trasporti o del retail online, ma che finora era rimasta sostanzialmente estranea ai negozi digitali di videogiochi, storicamente legati a listini uniformi per intere aree geografiche. L'esperimento in corso coinvolgerebbe oltre 150 titoli distribuiti in 68 diverse regioni, escludendo per il momento il mercato statunitense e quello giapponese.