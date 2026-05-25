Una donna di 66 anni è deceduta in un incidente avvenuto lungo la strada Corda Molle. Il nipote di 28 anni è rimasto ferito nello stesso incidente. L’incidente si è verificato nel territorio di Brescia, e sono ancora in corso le verifiche sulle cause dello scontro. La donna è stata trasportata in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate letali. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Brescia, 25 maggio 2026 – Ancora una vittima delle strade bresciane. È morta dopo essere stata ricoverata in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 24 Maria Rosa Fiora, la pensionata di 75 anni residente a Flero rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale lungo la Corda Molle. La donna è deceduta in serata presso la Clinica Poliambulanza di Brescia, dove era stata ricoverata d'urgenza. Secondo la prima ricostruzione la vittima si trovava alla guida della propria vettura quando, presumibilmente a causa di un improvviso malore, ha perso il controllo del mezzo. L'auto ha sbandato violentemente prima di schiantarsi contro un ostacolo a bordo carreggiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, incidente lungo la Corda Molle: morta Maria Rosa Fiora, ferito il nipote 28enne

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