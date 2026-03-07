La Regione si impegna a sollecitare i ministeri in merito alla vicenda della Corda molle, coinvolgendo tre mozioni distinte che segnano un passo nelle procedure in corso. La discussione si concentra sulle azioni intraprese per affrontare la questione, senza entrare in dettagli delle motivazioni o delle alternative. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di portare avanti le iniziative stabilite.

Nella “saga“ della Corda molle entra in scena anche la Regione. Merito di tre mozioni distinte, firmate da Pd, Lega e Massimo Vizzardi del Gruppo misto, confluite nel documento approvato all’unanimità che impegna il Pirellone a sollecitare ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e concessionario Autovia Padana ad avviare una sperimentazione per estendere la gratuità o agevolazioni, in base a criteri oggettivi, nonché a coinvolgere le associazioni di categoria degli autotrasportatori, finora lasciati fuori, nella revisione della convenzione ancora in corso di formalizzazione. Come fine ultimo, la mozione impegna ad adoperarsi per garantire la gratuità del raccordo, superando soluzioni temporanee e parziali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Saga della Corda molle. La Regione s’impegna a sollecitare i ministeri

Corda Molle, la Regione entra in campo: “Ora trattativa con Ministero e concessionario"Dal Consiglio regionale mandato alla Giunta per aprire il tavolo con Roma e Autovia Padana.

Leggi anche: Corda Molle a pagamento: il balletto delle ipotesi (e la polemica infuocata)