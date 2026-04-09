L’attaccante belga, attualmente sotto contratto con il Lipsia, dovrebbe lasciare il club a fine stagione. Il tecnico della squadra ha comunicato la sua decisione di non contare più su di lui per il prossimo campionato. La società sta lavorando per trovare una nuova sistemazione al giocatore, che dovrebbe essere ceduto durante il mercato estivo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo ai dettagli dell’eventuale trasferimento.

di Angelo Ciarletta Openda Juve, destino segnato per l’ex attaccante del Lipsia in estate. Mister Luciano Spalletti ha preso questa decisione sul giocatore. La Juve si prepara a salutare Lois Openda il cui futuro a Torino appare ormai segnato. Secondo quanto riportato da QS, la permanenza della punta belga è da escludersi, con una cessione che appare certa al termine della stagione. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il destino del calciatore è stato deciso da Luciano Spalletti. L’attaccante è stato bocciato senza appello dal tecnico, come ampiamente testimoniato dalle numerose esclusioni e dalle panchine collezionate nell’ultimo periodo. Nonostante le aspettative iniziali, il feeling tra l’allenatore e l’ex Lipsia non è mai sbocciato, portando la dirigenza a valutare soluzioni alternative sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juve, destino segnato per l’attaccante belga in estate. Spalletti ha preso questa decisione

Openda Juve, il belga sarà ceduto in estate? La dirigenza bianconera ha preso una decisione importante sul giocatore. I dettagliCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Openda Juve, il destino è già segnato per il centravanti belga: che cosa filtra dalla Continassa in vista dell’estatedi Redazione JuventusNews24Openda Juve, il destino è già segnato per il centravanti belga: che cosa filtra dalla Continassa in vista della prossima...

LO SHOW DI SPALLETTI DOPO JUVE-BENFICA

Pagina 2 | Openda rompe il silenzio: il messaggio social dal molteplice significato che fa luce sul momento JuveI numeri stagionali non sono ovviamente dalla parte del calciatore: Openda ha disputato 33 partite con la maglia della Juve, spalmate su 993, il che vuol dire media di 30 minuti per gara giocata. Ma l ... tuttosport.com

Loïs Openda potrebbe lasciare la Juventus: Lens sogna il ritornoLoïs Openda potrebbe lasciare la Juventus: Lens sogna il ritorno Openda non ha ancora trovato il suo posto alla Juventus. Il nome dell’attaccante belga sta già circolando ... tuttojuve.com