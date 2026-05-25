Durante le riprese di un film diretto da Tarantino, l’attore ha interrotto le riprese e ha avuto una sfuriata davanti a tutti. Poco dopo, sul red carpet di Cannes, Bruce Dern ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti, lasciando intendere che ci siano stati problemi sul set. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo alle ragioni dell’interruzione o alle dichiarazioni di Dern. La produzione non ha commentato l’accaduto.

Sul red carpet di Cannes, tra flash e interviste di rito, Bruce Dern ha lasciato cadere una vera e propria bomba. Non una di quelle dichiarazioni studiate a tavolino, ma un ricordo genuino, quasi involontario, che ha subito fatto il giro del mondo. L’attore 89enne si trovava alla Croisette per presentare Dernsie, documentario diretto da Mike Mendez che racconta i suoi 65 anni di carriera attraverso aneddoti, improvvisazioni e quei momenti irripetibili che solo il cinema sa regalare. Ed è proprio parlando di improvvisazione che Dern ha svelato un retroscena esplosivo dal set di C’era una volta.. a Hollywood. Siamo nel 2019, con Quentin Tarantino alla macchina da presa del suo nono film, una lettera d’amore alla Hollywood degli anni Sessanta che vedrà protagonisti Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Brad Pitt ferma il set di Tarantino, poi arriva la sfuriata davanti a tutti

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Brad Pitt Roasts Tarantino at SAG Awards 2020 and Tarantinos Face Says It All

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