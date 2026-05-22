C' era una volta a Hollywood la minaccia di Tarantino a Brad Pitt | Hai finito di lavorare

Da movieplayer.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bruce Dern ha svelato la lite furiosa che avrebbe coinvolto le due star sul set dell'hit amatissimo dai fan, ma dalla lavorazione 'turbolenta'. Anche la lavorazione di C'era una volta a. Hollywood avrebbe avuto i suoi alti e bassi. L'apparente sodalizio tra Quentin Tarantino e le star Brad Pitt e Leonardo DiCaprio nasconderebbe più di uno screzio, come ha rivelato Bruce Dern, che ha descritto la violenta lite culminata con una pesante minaccia di Tarantino a Brad Pitt. La lite tra Quentin Tarantino e Brad Pitt: cos'è successo realmente Ospite a Cannes insieme alla figlia Laura Dern, Bruce Dern ha rivelato a People i retroscena della lavorazione di uno dei film più amati di Tarantino, che a breve vedrà l'arrivo del sequelspinoff diretto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

c era una volta a hollywood la minaccia di tarantino a brad pitt hai finito di lavorare
© Movieplayer.it - C'era una volta a... Hollywood, la minaccia di Tarantino a Brad Pitt: "Hai finito di lavorare"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

This Brad Pitt Scene Shocked Everyone!

Video This Brad Pitt Scene Shocked Everyone!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Brad, cosa hai fatto?”: il giorno in cui Tarantino rimproverò Brad Pitt sul set di C’era una volta a Hollywood

Enrica Bonaccorti era malata di prosopagnosia come Brad Pitt: ecco cos’è il raro deficit neurologicoEnrica Bonaccorti è morta oggi, 12 marzo, all’età di 76 anni per il tumore al pancreas.

David Fincher dirigerà Brad Pitt nel sequel di C'era una volta a... Hollywood per NetflixBrad Pitt riprenderà il ruolo del cinico e affascinante stuntman Cliff Booth per un sequel diretto da Fincher che si baserà su una sceneggiatura di Quentin Tarantino. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 02 ... movieplayer.it

C'era una volta a... Hollywood, Brad Pitt sul prossimo film: Non è proprio un sequelBrad Pitt chiarisce qualche dettaglio in merito al prossimo progetto su C'era una volta a... Hollywood: prima di tutto, precisa che non è un sequel. A detta di Brad ... comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web