Bruce Dern ha svelato la lite furiosa che avrebbe coinvolto le due star sul set dell'hit amatissimo dai fan, ma dalla lavorazione 'turbolenta'. Anche la lavorazione di C'era una volta a. Hollywood avrebbe avuto i suoi alti e bassi. L'apparente sodalizio tra Quentin Tarantino e le star Brad Pitt e Leonardo DiCaprio nasconderebbe più di uno screzio, come ha rivelato Bruce Dern, che ha descritto la violenta lite culminata con una pesante minaccia di Tarantino a Brad Pitt. La lite tra Quentin Tarantino e Brad Pitt: cos'è successo realmente Ospite a Cannes insieme alla figlia Laura Dern, Bruce Dern ha rivelato a People i retroscena della lavorazione di uno dei film più amati di Tarantino, che a breve vedrà l'arrivo del sequelspinoff diretto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - C'era una volta a... Hollywood, la minaccia di Tarantino a Brad Pitt: "Hai finito di lavorare"

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