The Mandalorian and Grogu le previsioni al box-office non sono eccezionali

Le prime stime degli analisti indicano che il nuovo film di Star Wars non sta ottenendo risultati straordinari al box-office. Le previsioni parlano di incassi inferiori alle aspettative, con numeri che non si discostano molto dalle performance di altri titoli recenti del franchise. La pellicola vede protagonisti i personaggi di Mandalorian e Grogu, ma i dati diffusi finora mostrano una risposta meno entusiasta rispetto alle uscite precedenti. La distribuzione in sala si sta svolgendo senza particolari problemi, ma i numeri di vendita dei biglietti sono inferiori alle proiezioni iniziali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Secondo le ultime stime degli analisti, gli incassi al botteghino del nuovo film di Star Wars non riusciranno a replicare il successo dell'ultima trilogia arrivata al cinema The Mandalorian and Grogu esce oggi nelle sale italiane ma intanto sono già emerse le prime proiezioni degli incassi al box-office relative al suo primo weekend di programmazione in tutto il mondo. Nonostante si tratti del primo film di Star Wars ad arrivare al cinema dopo ben sette anni dall'ultima volta, all'epoca de L'Ascesa di Skywalker (2019), la pellicola diretta da Jon Favreau sembra avrà un andamento buono ma non eccezionale al botteghino. Gli incassi di The Mandalorian and Grogu nel primo weekend La pellicola non sta ottenendo recensioni entusiastiche (almeno stando al punteggio su Rotten Tomatoes), ma il film . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Mandalorian and Grogu, le previsioni al box-office non sono eccezionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Mandalorian and Grogu Final Trailer (2026) Sullo stesso argomento The Mandalorian and Grogu: Ci sono scene post-credit? [SPOILER]Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. The Mandalorian and Grogu, intervista a Pedro Pascal: “Sono cresciuto guardando Star Wars”L'istinto paterno, l'amore dei fan e quella frase divenuta culto: venti minuti - via Zoom - insieme all'attore protagonista, che racconta in... Il duo più iconico della galassia ha conquistato il grande schermo del tuo The Space Cinema. in VO in 3D in EPIC a Silea e Rozzano con i menu dedicati Vivi le avventure stellari di The Mandalorian And Grogu nel tuo The Space Cinema tinyur x.com Ho appena visto le recensioni per Star Wars: The Mandalorian e Grogu reddit The Mandalorian and Grogu: il punteggio su Rotten Tomatoes è uno dei peggiori della saga di Star WarsSufficienza raggiunta sul popolare aggregatore di recensioni per il film con Pedro Pascal che, stando alle prime critiche, sembra essere uno dei meno amati dalla critica nella saga di Star Wars. movieplayer.it Star Wars - The Mandalorian and Grogu, chicche per i fan, un adorabile Grogu e un trionfo di marionette animatronic. Un'opera che funzionaUn omaggio e un coronamento alla serie tv, una delle cose migliori del franchise in tempi recenti. Da mercoledì 20 maggio al cinema. mymovies.it