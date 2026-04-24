Cane agonizzante in strada a Lanciano veterinario dell’Asl non interviene e chiede la messa in prova Gravissimo se concessa
Un cane rimasto per ore agonizzante in strada a Lanciano ha attirato l’attenzione dopo che un dirigente del servizio veterinario dell’Asl 02 Lanciano Vasto Chieti è stato accusato di aver negato l’intervento di soccorso. Il veterinario dell’azienda sanitaria, chiamato a intervenire, avrebbe richiesto invece la messa in prova del cane, suscitando critiche legate alla gravità della decisione. La vicenda è al centro di un’indagine.
Un dirigente del servizio veterinario dell'Asl 02 Lanciano Vasto Chieti accusato di aver negato l'intervento di soccorso per un cane che è rimasto per ore agonizzante in strada. La Lega Italiana dei Diritti dell’Animale (LIDA) di Ortona: "Ha invitato i cittadini a fare una colletta e pensarci loro".🔗 Leggi su Fanpage.it
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