Cane agonizzante in strada a Lanciano veterinario dell’Asl non interviene e chiede la messa in prova Gravissimo se concessa

Un cane rimasto per ore agonizzante in strada a Lanciano ha attirato l’attenzione dopo che un dirigente del servizio veterinario dell’Asl 02 Lanciano Vasto Chieti è stato accusato di aver negato l’intervento di soccorso. Il veterinario dell’azienda sanitaria, chiamato a intervenire, avrebbe richiesto invece la messa in prova del cane, suscitando critiche legate alla gravità della decisione. La vicenda è al centro di un’indagine.