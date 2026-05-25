Bouquet da sposa La Fiorellaia svela i trend per il 2026 | Bianco classico ma composizioni più elaborate

Per il 2026, i bouquet da sposa manterranno il classico bianco, ma con composizioni più elaborate e artigianali. La tendenza punta su fiori freschi di stagione, con palette personalizzate e scelte su misura. Le creazioni saranno più dettagliate e raffinate, riflettendo uno stile più articolato rispetto al passato. La Fiorellaia ha annunciato queste novità, evidenziando un ritorno a tecniche più curate e a combinazioni di fiori più complesse.

Dal bouquet simbolo della sposa ai fiori freschi di stagione, La Fiorellaia racconta le tendenze 2026 tra composizioni più artigianali, palette personalizzate e scelta più su misura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Prima Collezione di Bouquet da Sposa con Perline reddit

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