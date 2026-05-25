La prima volta che ho visto Eva Longoria in televisione ero poco più che adolescente. La serie televisiva Desperate Housewives (2004) ha accompagnato un’intera generazione di donne, proprio come il personaggio della bellissima e affascinante Gabrielle Solis. Ironica, magnetica, sempre impeccabile, ma con le sue fragilità: una figura complessa e sfaccettata che Eva Longoria ha interpretato con una naturalezza tale da renderla indimenticabile. Classe 1975, Eva Longoria è una delle attrici più amate del cinema e della televisione. Dopo il successo internazionale della serie, ha scelto di muoversi sia davanti sia dietro la macchina da presa, affermandosi anche come regista e produttrice. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Botta e risposta con Eva Longoria e riflessioni sulla bellezza, le sue radici messicane e il rapporto con il cinema. Da Desperate Housewives ai nuovi progetti...

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