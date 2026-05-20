Una fabbrica vicino a Bari rinasce grazie a un nuovo progetto di ricondizionamento e attività di aftermarket. La società ha deciso di rilanciare lo stabilimento di Modugno, trasformandolo in un centro europeo dedicato al remanufacturing. La produzione si concentrerà su interventi di revisione e riutilizzo di componenti, con l’obiettivo di creare un polo di riferimento per questa tipologia di attività in Europa. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente impostazione produttiva dello stabilimento.

Bosch rilancia lo stabilimento di Modugno, alle porte di Bari, attraverso un format produttivo tutto nuovo, quello di hub europeo per le attività di remanufacturing. Obiettivo del progetto, illustrato dal general manager di Bosch Italia, Renato Lastaria, è quello di sviluppare internamente le competenze legate alla rilavorazione dei componenti automotive - come le pompe ad alta pressione - destinati al mercato aftermarket. Il progetto, inoltre, proseguirà con un’ulteriore estensione delle attività alla rilavorazione di alcune famiglie di iniettori, ampliando il perimetro tecnologico dello stabilimento. L’aftermarket e il ricondizionamento rappresentano, quindi, un segmento di attività, in linea con le direttive Ue sulla sostenibilità e l’estensione del ciclo di vita dei prodotti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bosch, nuova vita per la fabbrica di Bari grazie a ricondizionamento e aftermarket

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