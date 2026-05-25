Un boscaiolo è stato ferito sabato pomeriggio sui monti del Pistoiese dopo una caduta da una strada forestale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del soccorso alpino, che hanno portato avanti un’operazione complessa per il recupero. Le condizioni del ferito non sono state rese note. L’intervento si è concluso con il trasporto in ospedale.

Operazione di soccorso complessa, ma pienamente riuscito nel pomeriggio di sabato sui monti del Pistoiese, dove un boscaiolo è rimasto ferito dopo una caduta da una strada forestale. L’uomo – da quanto abbiamo appreso – stava lavorando in una zona boschiva particolarmente impervia quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando per circa tre metri lungo una scarpata. Nella caduta ha riportato un trauma a un ginocchio, che gli ha impedito di rialzarsi autonomamente. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Stazione Appennino del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, insieme al personale dell’automedica e ai volontari della Misericordia di Cutigliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boscaiolo ferito per la caduta. Interviene il soccorso alpino

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