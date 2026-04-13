Caduta nel Roller Coaster | soccorso alpino per un biker ferito

Un ciclista è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a Tovo San Giacomo, dopo essere caduto lungo la strada provinciale del Melogno, in un tratto noto come Roller Coaster dedicato alla mountain bike. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del corpo alpino, che hanno prestato le prime cure e trasferito il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Un ciclista è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a Tovo San Giacomo, dopo una caduta avvenuta lungo la strada provinciale del Melogno, in un tratto specifico dedicato alla mountain bike denominato Roller Coaster. L’incidente si è verificato in un’area caratterizzata da un terreno particolarmente difficile, che ha reso necessario l’intervento combinato di diverse squadre di emergenza per raggiungere il ferito. L’operazione di soccorso tra sentieri impervi e assistenza medica. A causa della conformazione del terreno, i mezzi standard del 118 non hanno potuto raggiungere direttamente il punto esatto del sinistro. La difficoltà di accesso al percorso ha richiesto una risposta coordinata tra i vigili del fuoco della squadra di Finale Ligure e il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caduta nel Roller Coaster: soccorso alpino per un biker ferito Caduta da 20 metri: eroico soccorso alpino salvaNella serata di ieri, un uomo di circa trent’anni è rimasto vittima di una caduta rovinosa da venti metri presso la palestra di roccia di Dardago,... Corno alle Scale: caduta a catena, soccorso alpino in azione. NessunUn incidente ha coinvolto un gruppo di alpinisti sul Corno alle Scale, una vetta dell’Appennino tosco-emiliano, nel pomeriggio di oggi.