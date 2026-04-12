Giovane escursionista si infortuna in quota | interviene il Soccorso Alpino

Oggi nel pomeriggio si è verificato un intervento del Soccorso Alpino nella zona del Pianone di Salmurano, nel comune di Gerola Alta. La chiamata è arrivata dalla SOREU delle Alpi, che ha segnalato un giovane di 25 anni rimasto ferito mentre si trovava a 1950 metri di quota. I tecnici della stazione di Morbegno si sono recati sul luogo per prestare assistenza.

Intervento oggi pomeriggio per la Stazione di Morbegno del Soccorso Alpino. I tecnici sono stati allertati dalla SOREU delle Alpi per una persona infortunata, un ragazzo di 25 anni, nella zona del Pianone di Salmurano, nel Comune di Gerola Alta, a una quota di 1950 metri. Il ragazzo ha chiesto.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Escursionista in difficoltà tra le nevi dell'Aprica: interviene il Soccorso AlpinoAttimi di apprensione nel pomeriggio di oggi per un escursionista con le ciaspole che ha perso l’orientamento nella zona di Nembra, in Val Belviso,... Ferentillo, arrampicatore si infortuna mente scala la falesia, soccorso dalle squadre del Soccorso Alpino e SpeleologicoUn ‘climber’ si è infortunato mentre scalava la falesia di Ferentillo, è stato soccorso dalle squadre del Sasu e recuperato dall'elisoccorso.