Boscagli | Risultato straordinario

Notizia in breve

Lecco si appresta a votare il nuovo sindaco nel ballottaggio del 7-8 giugno. I risultati del primo turno, ancora ufficiali, sono stati commentati da un candidato, che ha definito il risultato come “straordinario”. I dati indicano un’affluenza significativa e una distribuzione delle preferenze tra i vari candidati, con il Ministero dell’Interno che comunicherà i risultati ufficiali. La scelta del nuovo primo cittadino avverrà tra i due candidati che hanno ottenuto più voti nel primo turno.