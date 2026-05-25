Boscagli | Risultato straordinario
Lecco si appresta a votare il nuovo sindaco nel ballottaggio del 7-8 giugno. I risultati del primo turno, ancora ufficiali, sono stati commentati da un candidato, che ha definito il risultato come “straordinario”. I dati indicano un’affluenza significativa e una distribuzione delle preferenze tra i vari candidati, con il Ministero dell’Interno che comunicherà i risultati ufficiali. La scelta del nuovo primo cittadino avverrà tra i due candidati che hanno ottenuto più voti nel primo turno.
Lecco sceglierà il suo sindaco al ballottaggio il prossimo 7-8 giugno. L'ufficialità arriverà solo con i dati forniti dal Ministero dell'Interno, ma Filippo Boscagli ha già fornito il proprio commento ai numeri del primo turno, che tra le altre cose hanno messo in luce un dato importante per la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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