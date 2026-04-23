Rossi FdI soddisfatto | Risultato straordinario
"Un risultato straordinario che rappresenta una vera boccata d’ossigeno per il comparto". Con queste parole il deputato grossetano Fabrizio Rossi commenta l’attivazione, da parte dell’Unione Europea, del meccanismo di crisi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura, un intervento destinato ad avere ricadute importanti anche lungo la costa maremmana. Secondo Rossi, il via libera ai fondi europei è il frutto "di un lavoro politico significativo portato avanti dall’Italia e dal ministro Francesco Lollobrigida, che ha sollecitato l’Europa a intervenire in un momento particolarmente delicato". "L’Italia si è fatta capofila in Europa per tutelare...🔗 Leggi su Lanazione.it
Father forced me to marry old man, so I escape with my sick mother , change fate!#chinesedrama
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