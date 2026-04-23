"Un risultato straordinario che rappresenta una vera boccata d’ossigeno per il comparto". Con queste parole il deputato grossetano Fabrizio Rossi commenta l’attivazione, da parte dell’Unione Europea, del meccanismo di crisi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura, un intervento destinato ad avere ricadute importanti anche lungo la costa maremmana. Secondo Rossi, il via libera ai fondi europei è il frutto "di un lavoro politico significativo portato avanti dall’Italia e dal ministro Francesco Lollobrigida, che ha sollecitato l’Europa a intervenire in un momento particolarmente delicato". "L’Italia si è fatta capofila in Europa per tutelare...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rossi (FdI) soddisfatto: "Risultato straordinario"

Father forced me to marry old man, so I escape with my sick mother , change fate!#chinesedrama

Notizie correlate

De Rossi dopo Inter Genoa: «Gol preso quando avanzavamo. Non sono soddisfatto per questo motivo»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

De Rossi soddisfatto dopo Cremonese Genoa: «Baldanzi ha dato segnali importanti, Bijlow un portiere completo»Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.