Pesca Lollobrigida | Fondi emergenza in Ue risultato straordinario dell' Italia

Il ministro dell'agricoltura ha dichiarato che l'attivazione del meccanismo di crisi per la pesca e l'acquacoltura da parte dell'Unione Europea rappresenta un risultato straordinario per il paese. La misura, annunciata recentemente, consente di attivare fondi di emergenza destinati a questi settori. La decisione comunitaria arriva dopo che l'Italia ha presentato richieste specifiche riguardanti le difficoltà del settore.

“L'attivazione del meccanismo di crisi per la pesca e l'acquacoltura da parte della Unione Europea è un risultato straordinario raggiunto grazie all'Italia”. Lo dichiara il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida in merito all’attivazione del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Dall’Ue 760 milioni per il settore della pesca. Lollobrigida: «Un risultato raggiunto grazie all’Italia»«L’attivazione del meccanismo di crisi per la pesca e l’acquacoltura da parte della Unione europea è un risultato straordinario raggiunto grazie... Unci AgroAlimentare, Scognamiglio: caro carburanti, importante risultato in Ue per pesca e acquacoltura“Il via libera all’utilizzo dei fondi dell’Unione europea, registrato in queste ore, per fronteggiare il caro carburanti che sta mettendo a dura... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pesca: Lollobrigida, fondi emergenza in Ue risultato straordinario dell’Italia; Crisi in Medio Oriente: la Commissione UE attiva i fondi d’emergenza per sostenere pesca e acquacoltura, pronti 760 milioni di euro. LA MISURA; Made in Italy, Cerreto: approvato provvedimento storico su reati agroalimentari; Cultura, Sara Fiumefreddo fa tappa a Roma tra cultura e contemporaneità. Lollobrigida: fondi emergenza UE per pesca sono risultato italianoRoma, 17 apr. (askanews) – L’attivazione del meccanismo di crisi per la pesca e ... msn.com Attivati i fondi di emergenza per la pesca dalla Ue. Lollobrigida, un risultato straordinario dell'ItaliaL'attivazione del meccanismo di crisi per la pesca e l'acquacoltura da parte della Unione Europea è un risultato straordinario raggiunto grazie all'Italia. (ANSA) ... ansa.it Unci AgroAlimentare, Scognamiglio: caro carburanti, importante risultato in Ue per pesca e acquacoltura - facebook.com facebook Il laghetto di pesca ad Anterselva di Sotto è la meta ideale per un pomeriggio rilassante in Val Pusteria Der Fischerteich in Antholz Niedertal lädt zu einem gemütlichen Nachmittag im Antholzertal ein x.com