Durante il Festival di Cannes 2026, si sono notate borse colorate abbinate a look casual. Le borse sono state indossate da alcune celebrità fuori dal red carpet, creando contrasti con gli outfit più formali. L’evento si è concluso, lasciando in evidenza queste scelte di stile come elementi distintivi tra gli outfit off-duty.

Il Festival di Cannes 2026 è finito, le luci sulla Croisette si sono spente e, al di là dei premi e degli abiti da red carpet, a restare sono soprattutto le ispirazioni di stile rubate alle celebrity fuori dal tappeto rosso. Tra arrivi in hotel, photocall, passeggiate e cambi look, una tendenza si è fatta notare più di tutte: quella delle borse colorate estate 2026. Squillanti, vitaminiche, impossibili da ignorare, hanno acceso gli outfit delle star con tonalità audaci e tutt’altro che accessorie. Dal giallo al rosso, dal verde al blu più brillante. Non è tanto la forma a renderle desiderabili, quanto il colore. Ecco le nuance su cui puntare, copiando le star. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Borse colorate: l’accessorio che ha acceso i look off-duty di Cannes

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Loja Lander - Mochila Executiva Office World Bags - Cor Azul. Ref: 251503.

Notizie e thread social correlati

Bella Hadid alla conquista di Cannes 2026: il look off-duty, tra rouches e trasparenzeQuest’anno, lungo le strade di Cannes, si è assistito a un susseguirsi di look che hanno attirato l’attenzione.

Le borse colorate (di cui ti innamorerai) per aggiornare il tuo guardaroba primaverile: 20 modelli su cui puntareDopo mesi dominati da cappotti in tonalità neutre e giornate grigie, la voglia di rinnovare il guardaroba primaverile si fa sentire.

Temi più discussi: La tendenza più facile da copiare dopo Cannes? Una borsa colorata; L'accessorio must have dell'estate è una borsa in crochet; Borsa in rafia, il grande classico (in versione rinnovata): ecco come la indosseremo per l'estate; Il dettaglio prezioso che trasforma anche un semplice paio di jeans in un pezzo couture.

Borsa in rafia, il grande classico (in versione rinnovata): ecco come la indosseremo per l'estateDal Madagascar allo street style, le borse in rafia tornano al centro della scena moda con una presenza sempre più trasversale. Queste non sono più soltanto simbolo di vacanze ... ilmessaggero.it

Incastri preziosi: borse e scarpe con pietre colorate accendono il guardaroba estivoAddio minimalismo. Quest'estate scarpe e borse cambiano totalmente le regole del gioco. Ecco i modelli cult su cui investire ora, prima che vadano sold out ... iodonna.it