Quest’anno, lungo le strade di Cannes, si è assistito a un susseguirsi di look che hanno attirato l’attenzione. Tra le protagoniste c’è stata una modella nota per il suo stile casual e alla moda, che ha scelto un outfit caratterizzato da rouches e dettagli trasparenti. Le sue scelte di abbigliamento hanno catturato gli sguardi dei passanti e dei media presenti, rendendo la Croisette una passerella a cielo aperto. La scena si è arricchita di molte altre interpretazioni di stile, trasformando l’evento in un vero e proprio palcoscenico di tendenze.

Se il Festival di Cannes è, per definizione, il palcoscenico dell’arte cinematografica e insieme della grande couture internazionale, quest’anno più che mai la Croisette si sta trasformando nella passerella street style più influente del mondo. Lo sa bene Bella Hadid, che se già durante la sesta serata di questa 79esima edizione ha letteralmente monopolizzato l’attenzione dei fotografi, non ha fatto di meno per le strade della Costa Azzurra. Così, dopo essersi incamminata verso la Montée des Marches come una moderna Cenerentola, la supermodella ha continuato a ridefinire le regole dello stile contemporaneo attraverso una serie di look off-duty destinati a dettare tendenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bella Hadid alla conquista di Cannes 2026: il look off-duty, tra rouches e trasparenze

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Bella Hadid at Cannes

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