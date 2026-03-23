Aperitivo con dj set | Dino Tronconi all' Osteria Marconi

Domenica 29 marzo debutta il Sunday Aperitivo con DJ Set all'Osteria Marconi di Verona, uno spazio accogliente e informale dove il buon vino, la cucina genuina e la buona compagnia sono di casa. Dalle 18:30 alle 22:30, il DJ Dino Tronconi accompagna la serata con una selezione musicale live, mentre voi vi godete un aperitivo in compagnia.L'Osteria Marconi nasce come luogo di ritrovo autentico, dove rallentare e godersi il piacere di stare insieme. Il nuovo Sunday Aperitivo è l’appuntamento perfetto per chiudere il weekend come si deve! Ingresso libero.Offerta speciale della serata: il secondo drink lo paghi la metà.... 🔗 Leggi su Veronasera.it

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