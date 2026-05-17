Bolelli e Vavassori sono scoppiati in lacrime dopo aver conquistato una vittoria importante. Hanno commentato che dietro quel risultato c’è stato un impegno intenso e un lavoro prolungato nel tempo. La coppia ha dichiarato di aver inseguito questo obiettivo per molto, e di aver messo tutto se stessi per arrivarci. La soddisfazione si è manifestata chiaramente nelle loro espressioni e nei loro discorsi, che hanno sottolineato la fatica e la determinazione che li hanno accompagnati lungo il percorso.

«Ce l’abbiamo fatta, era un risultato che volevamo tanto e cercavamo da tempo. Vincere qui è un’emozione unica, il trofeo non è nostro ma di tutti perché ci avete trascinato», così Simone Bolelli durante la premiazione per aver vinto la finale di doppio degli Internazionali insieme a Vavassori contro la coppia Granollers-Zeballos. «È un torneo che volevamo vincere e viene da un lavoro immenso - ha aggiunto -. È un onore condividere il campo con Andrea che mi sta allungando la carriera. Io provo ad andare avanti perché qualche annetto ce l’ho ancora: spero ci toglieremo altre soddisfazioni». Poi la dedica commossa alla mamma prima di lasciare la parola a Vavassori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bolelli e Vavassori in lacrime: "Dietro questa vittoria c'è un lavoro immenso"

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Cobolli IN LACRIME Dopo il Miglior Match della Sua Vita | Semifinale MUN

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