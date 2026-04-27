Dopo la partita, il difensore del Cagliari ha espresso la sua soddisfazione, dedicando la vittoria ai tifosi rossoblù e a tutte le persone coinvolte nel club. Le sue parole sono state rivolte direttamente al pubblico, sottolineando il legame tra la squadra e i sostenitori. Nessuna altra dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in questa occasione.

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© Calcionews24.com - Cagliari, Pisacane nel post partita: «Dedico questa vittoria al popolo rossoblù e a tutte le persone che tengono alle fortune del Cagliari»

Cagliari, l'orgoglio di Pisacane dopo la vittoria contro il Verona: Continuiamo a martellare

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