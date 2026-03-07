DOMENICA IN | MARA VENIER CELEBRA IL BOOM DI SANREMO E DELLE FICTION RAI

Domenica In torna con una puntata speciale condotta da Mara Venier, dedicata al successo di Sanremo e delle fiction Rai. La conduttrice accoglie in studio cantanti e attori coinvolti nelle recenti produzioni di punta della televisione pubblica. La trasmissione si concentra sul totale coinvolgimento del pubblico, offrendo un’ampia panoramica degli artisti e delle novità più recenti nel panorama televisivo e musicale italiano.

Puntatona per Domenica In, l’intramontabile talk show festivo di Rai1 condotto da Mara Venier. Parata di cantanti e di attori per celebrare il boom di Sanremo e delle fiction Rai. La puntata ospiterà anche numerosi protagonisti del cinema e della televisione, a partire da Alessandro Gassmann che presenterà la nuova serie-tv “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” in cui interpreta l’avvocato Guido Guerrieri, in onda da lunedì 9 marzo alle 21.30 in prima visione su Rai1, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Nel cast la new entry Rocco Papaleo che interverrà anche in veste di regista per presentare il suo nuovo film “Il bene comune”, nelle sale dal 12 marzo, che vede nel cast Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera. 🔗 Leggi su Bubinoblog

